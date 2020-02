Meghan Markle et Harry barricadés au Canada avec des caméras, bâches et gardes

Les billets d'avion et logements d'officiers surentraînés, les voitures XL, les tarifs de nuit... La question du financement de ce dispositif de sécurité est au coeur d'un véritable débat au Royaume-Uni, et même outre-Atlantique : Anglais et Canadiens se demandent en effet qui va payer cette garde rapprochée puisque le prince Harry et Meghan Markle ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Des experts récemment cités par le Sun estiment qu'il faut compter entre 3 et 6 millions de livres par an pour couvrir de tels frais de sécurité.