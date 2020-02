Meghan Markle et Harry : Leurs agents de sécurité traités tels des domestiques ?

Même depuis leur nouvelle vie à Vancouver, le prince Harry et Meghan Markle continuent de faire l'objet de vives critiques. Cette fois-ci, il est reproché aux Sussex d'abuser de leurs agents de sécurité en leur confiant des missions "domestiques". À en croire les informations du Sun publiées le 1er février 2020, pas moins de quinze officiers de Scotland Yard auraient accompagné le couple au Canada.

Cela fait maintenant trois semaines que Meghan Markle est partie s'installer sur l'île de Vancouver, rapidement suivie par son mari Harry. Avec son fils Archie (bientôt 9 mois), le couple a pris ses quartiers dans un luxueux manoir estimé à 12,5 millions d'euros. C'est dans cette demeure, prêtée par un mystérieux propriétaire, que la petite famille a célébré les fêtes de fin d'année loin des médias. Mais la garde rapprochée qui s'occupe de la sécurité des Sussex est au coeur d'un nouveau débat.

"Bien que les gars soient contents d'être là-bas à faire leur travail, il y a le sentiment qu'ils s'occupent de tâches domestiques, comme récupérer des plats à emporter et des courses, a rapporté une source du tabloïd. Ce sont des officiers de garde rapprochée, ils devraient s'en tenir à ça plutôt que de faire des courses. C'est dangereux, parce que s'il arrive quelque chose, ce ne serait pas bien que l'un d'entre eux soit parti faire des courses ou récupérer un café." Certains agents ont été aperçus dans un café et dans un fast food bio près de la demeure qu'occupent le prince Harry et Meghan Markle. "Ils sont professionnels et font du très bon travail, mais difficile de ne pas les remarquer dans un endroit isolé comme celui-ci."

Ces nouvelles critiques surviennent alors que la question du financement de ce dispositif de sécurité est au coeur d'un véritable débat outre-Manche. Maintenant que la reine a donné son accord pour que les Sussex prennent leur indépendance financière et partagent leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, la Couronne doit-elle continuer de payer pour leur sécurité ? Les officiers canadiens doivent-ils intervenir ? Billets d'avion, voitures XL, logements, horaires de nuit... Des experts cités par le Sun estiment qu'il faut compter entre 3 et 6 millions de livres par an pour couvrir ces frais de sécurité.