Elizabeth II : Un bien triste jour pour son petit-fils chéri Peter Phillips et son ex-femme Autumn...

Plus d'un an après l'annonce surprise de leur divorce, Peter et Autumn Phillips sont tombés d'accord sur les termes de leur séparation. Comme l'a rapporté The Sun ce 14 juin 2021, un porte-parole du couple a confirmé que les négociations financières étaient désormais "résolues", en toute amitié. Les parents des jeunes Savannah et Isla (9 et 7 ans) vont donc pouvoir tourner la page, après douze ans de mariage.

"M. Peter Phillips et Mme Autumn Phillips sont heureux de pouvoir annoncer que les aspects financiers de leur divorce ont été résolus par le biais d'un accord, dont les termes ont été approuvés et ordonnés par la Haute Cour aujourd'hui", a-t-il été annoncé ce lundi. "Bien que ce soit un jour triste pour Peter et Autumn, ils continuent de privilégier le bien-être et l'éducation de leurs merveilleuses filles Savannah et Isla. Peter et Autumn sont tous deux ravis d'avoir résolu les problèmes à l'amiable avec les enfants au premier plan de ces réflexions et décisions. Peter et Autumn ont demandé de l'intimité et de la considération pour leurs enfants alors que la famille s'adapte à un nouveau chapitre de sa vie."

A 43 ans, Peter Phillips (le fils de la princesse Anne) est le plus âgé des petits-enfants de la reine Elizabeth et le tout premier à divorcer. Il avait rencontré la Canadienne Autumn Kelly en 2003 à Montréal, lors du Grand Prix du Canada de Formule 1. La jolie blonde s'était ensuite installée au Royaume-Uni et avait officiellement rejoint la famille royale en épousant Peter Phillips le 17 mai 2008 à Windsor.