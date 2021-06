Diaporama Elizabeth II : Un bien triste jour pour son petit-fils chéri Peter Phillips et son ex-femme Autumn...

Elizabeth II : Un bien triste jour pour son petit-fils chéri Peter Phillips et son ex-femme Autumn...

La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne, Savannah Phillips, Isla Phillips, Autumn Phillips, Peter Philips, James Mountbatten-Windsor, vicomte Severn- La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres.

Peter Phillips et sa femme Autumn Phillips malgré l'annonce de leur divorce le mois dernier posent ensemble au Festival de Cheltenham le 13 mars 2020.

Peter Phillips et sa femme Autumn Phillips avec leurs enfants Isla et Savannah - La famille royale d'Angleterre arrive à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2017.

Peter Phillips et Autumn Kelly à Gatcombe Park en 2007.

Mariage de Peter Phillips et Autumn Kelly à Windsor en 2008.

La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Charles, Autumn Phillips et son mari Peter Phillips lors du "Braemar Highland Gathering" en Ecosse. Le 7 septembre 2019

Peter Phillips et sa femme Autumn Phillips - La famille royale d'Angleterre lors du Royal Ascot. Le 22 juin 2019

Le prince Harry, duc de Sussex, Peter Phillips et Autumn Phillips arrivent pour assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 21 avril 2119.

Autumn et Peter Phillips - Les personnalités lors du 5ème jour du Royal Ascot 2018 a Ascot le 23 juin 2018

Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, Savannah Phillips, Isla Phillips, Autumn Phillips et Peter Phillips - Les membres de la famille royale britannique lors du rassemblement militaire "Trooping the Colour" (le "salut aux couleurs"), célébrant l'anniversaire officiel du souverain britannique. Cette parade a lieu à Horse Guards Parade, chaque année au cours du deuxième samedi du mois de juin. Londres, le 9 juin 2018.

Peter et Autumn Phillips - La famille royale d'Angleterre lors du Royal Ascot 2018 à l'hippodrome d'Ascot dans le Berkshire. Le 20 juin 2018

Peter Phillips et Autumn Phillips et la princesse Eugénie d'York - Les invités arrivent à la chapelle St. George pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.