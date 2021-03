Elizabeth II : Son petit-fils interrogé par la police après avoir été dénoncé par des voisins !

Après son fils le prince Andrew et son petit-fils le prince Harry, la reine doit-elle s'inquiéter des agissements d'un autre de ses descendants ? C'est aujourd'hui Peter Phillips, le fils de la princesse Anne et donc petit-fils d'Elizabeth II qui fait parler de lui. Le Britannique de 43 ans s'est en effet retrouvé face aux policiers après avoir bravé le confinement pour un voyage en Ecosse effectué en fin de semaine dernière.

Comme l'ont rapporté plusieurs médias, dont Hello!, Peter Phillips a quitté sa résidence du domaine royal de Gatcombe Park, dans le Gloucestershire, pour rejoindre l'Ecosse. Sur place, il s'est rendu à St Cyrus, chez une certaine Lindsay Wallace, une amie de sa soeur Zara Phillips. Le 26 mars, des voisins curieux ont appelé les policiers pour constater une éventuelle violation des mesures sanitaires... Il n'en fallait pas plus pour interpeller les tabloïds : le petit-fils de la reine a-t-il enfreint les règles de confinement ? Et surtout, aurait-il entamé une romance avec Lindsay Wallace ? Non et non, à en croire une source proche de la princesse Anne, citée par Hello!.

Interrogé par les policiers, Peter Phillips a fait savoir qu'il voyageait en réalité pour raison professionnelle au nom de sa société XL Medical, qui fournit des tests Covid-19 rapides. Puisque les hôtels de la région sont actuellement fermés en raison de la pandémie, il a été contraint de passer la nuit chez Lindsay Wallace. Rien de scandaleux donc.

Le fils aîné de la princesse Anne se fait plutôt discret depuis l'annonce de son divorce avec Autumn Phillips, en février 2020, après 17 ans de vie commune. Tout en s'occupant à mi-temps de leur deux filles, Savannah et Isla (10 et 9 ans), Peter Phillips se consacre à sa carrière professionnelle loin de la Couronne. Bien qu'il soit 17e dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, il ne porte pas de titre et n'est pas un membre actif de la famille royale. Le Britannique est donc libre de gagner sa vie comme il l'entend, sauf peut-être lorsqu'il met en scène sa filiation dans une étrange publicité chinoise...

