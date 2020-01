Kitty Spencer dans une pub chinoise, face à un autre membre de la famille royale

Kitty Spencer est certes la cousine au premier degré des princes William et Harry, mais elle a grandi loin de Buckingham, en Afrique du Sud avec sa mère Victoria, la première femme de son père Earl Spencer. Cela ne fait que cinq ans qu'elle s'est installée en Angleterre pour sa carrière de mannequin avec l'agence Storm Management. Elle a récemment fait parler d'elle puisqu'elle s'est fiancée au multimillionaire sud-africain Michael Lewis, 61 ans, après un an et demi de romance.

Dénués de titre royal et n'étant pas des membres actifs de la famille royale, Kitty Spencer et Peter Phillips ont le droit de signer ce genre de contrat publicitaire. Mais ces publicités jouant pleinement avec leur filiation prennent une signification particulièrement à la lumière du Megxit : le prince Harry et Meghan Markle ont en effet eu la permission d'Elizabeth II de prendre leurs distances avec la monarchie et ainsi devenir indépendants financièrement. Pour autant, il semble peu probable de retrouver un jour les Sussex dans une publicité chinoise pour du lait de vaches jersiaises...