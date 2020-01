Elizabeth II : Son petit-fils Peter Phillips dans une drôle de pub chinoise

Ce n'est pas la première fois que le Britannique gagne de l'argent grâce à sa filiation royale. Déjà en 2008, il avait vendu les détails de son mariage avec la Canadienne Autumn Kelly au magazine Hello!. Peter et sa soeur Zara Phillips se trouvent être les seuls petits-enfants de la reine à ne pas porter de titre de noblesse puisque leurs parents ont refusé tout titre de courtoisie à leur naissance. Décision qu'ont d'ailleurs prise Harry et Meghan à la naissance de leur fils Archie en mai 2019...

Diplômé en sciences du sport, Peter Phillips a d'abord intégré l'écurie Williams F1 avant de devenir cadre au sein de la Royal Bank of Scotland en 2005. Il a ensuite rejoint SEL UK en 2012, filiale britannique de l'agence australienne SEL (Sports & Entertainment Limited), proéminente sur le marché du sponsoring et de la diffusion dans le secteur sportif.

La publicité chinoise de Peter Phillips aurait pu passer inaperçue il y a encore quelques semaines. Depuis que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu'ils voulaient prendre leurs distances avec la Couronne pour devenir indépendants financièrement, le 8 janvier dernier, la question des revenus pour les membres des la famille soulève un véritable débat outre-Manche. Il semble malgré tout peu probable de voir les Sussex accepter ce genre de publicité : ils ont en effet promis à la reine Elizabeth de ne pas utiliser leur statut royal pour gagner de l'argent. Inspirés par les couples Obama et Clinton, ils envisageraient plutôt de lancer leur propre fondation et peut-être même une société de production pour promouvoir des films et documentaires engagés.