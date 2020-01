Meghan Markle et Harry bientôt sur Netflix ? Une boîte de production en projet

La nouvelle vie du prince Harry et Meghan Markle sans leur titre royal est au coeur de toutes les préoccupations. Si le duc et la duchesse de Sussex ont déjà annoncé la création de leur propre fondation, il semble que le couple envisage également de se lancer dans la production de films et de documentaires. À en croire les informations du Daily Mail publiées le 19 janvier 2020, ils pourraient même lancer leur propre société de production.

Maintenant qu'un accord a été trouvé avec la reine Elizabeth, le prince Harry et Meghan Markle se penchent sur leur future vie professionnelle, puisqu'ils ont renoncé à leur rente royale pour devenir "indépendants financièrement". Plusieurs sources du tabloïd britannique avancent que le Britannique de 35 ans et l'ex-actrice de 38 ans projettent de produire des documentaires sur des thèmes qui les touchent, tels que le réchauffement climatique ou la santé mentale. Ils pourraient également prêter leur voix à différents projets, et d'ores et déjà, un partenariat avec Disney est au coeur de toutes les rumeurs...

Il est vrai que le prince Harry avait ouvertement lancé une perche au réalisateur Jon Favreau lors de la première londonienne du Roi Lion avec Beyoncé et Jay-Z l'été dernier. Meghan Markle aurait déjà accepté de donner de la voix en échange d'une donation à une organisation venant en aide aux éléphants. Autre géant de l'audiovisuel, Netflix serait également dans les rangs pour s'associer aux populaires Sussex. "Qui ne serait pas intéressé ? Oui, bien sûr", a ainsi affirmé dimanche soir Ted Sarandos, responsable des contenus Netflix, lors des SAG Awards de Los Angeles.