Brad Pitt et Jennifer Aniston, le retour de flamme ? Tactiles aux SAG Awards

Depuis l'annonce du divorce entre Angelina Jolie et Brad Pitt, le peuple n'attend qu'une seule chose : le retour du couple formé par Jennifer Aniston et l'acteur hollywoodien. Par quelques photos volées et des sources anonymes, on savait que Jen et Brad se fréquentaient toujours, monsieur avait même assisté à l'anniversaire de son ex. Pour la première fois depuis un bout de temps, ils ont montré des signes d'affection devant des photographes, le dimanche 19 janvier 2020, lors des Screen Actors Guild awards.

"Même s'ils ont évoqué leur amitié ces dernières années, on n'avait pas vu ce genre de complicité entre eux depuis qu'ils étaient mariés", relate même TMZ.com. Jennifer Aniston et Brad Pitt avaient choisi la meilleure soirée pour se rabibocher face caméra, puisqu'ils sont tous les deux partis avec des trophées. Celui de la meilleure actrice dans une série dramatique pour elle (The Morning Show), et du meilleur second rôle dans un film (Once Upon a Time in Hollywood) pour lui.

Une vidéo a également fuité sur les réseaux sociaux. On y voit Brad Pitt s'arrêter pour regarder la retransmission de la cérémonie, depuis les coulisses, précisément au moment où Jennifer Aniston se lève pour aller récupérer son prix. Le regard fixé sur l'écran, il esquisse un large sourire pendant qu'elle prononce son discours.