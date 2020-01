Jennifer Aniston et Brad Pitt à la même soirée, la rumeur enfle

Les cérémonies officielles sont parfois le théâtre de la naissance des plus folles rumeurs. Ce dimanche 5 janvier 2020, à la cérémonie des Golden Globes au Beverly Hilton Hotel à Beverly Hills, ce sont Jennifer Aniston et Brad Pitt qui ont été au centre de toutes les discussions.

Pour commencer, l'actrice qui incarnait Rachel dans Friends a foulé le tapis rouge dans une longue robe bustier noire signée Dior, avec une petite ceinture à la taille. Elle avait détaché ses cheveux et arborait une énorme bague à sa main gauche ! Jennifer Aniston se serait-elle fiancée à nouveau ? Après sept ans de relation et deux de mariage avec Justin Theroux, puis un divorce très médiatisé, elle partage dorénavant la vie du réalisateur Will Speck. Ils ont été récemment aperçus à Tulum, au Mexique, et peut-être que Will a posé la grande question lors de ces vacances paradisiaques. Jennifer Aniston a joué dans deux de ses films, The Switch et Office Christmas Party.

Plus tard, quand Brad Pitt a reçu son prix, son discours n'est pas passé inaperçu ! "Je voulais amener ma mère – mais je ne pouvais pas, car, à chaque fois que je me tiens à côté d'une personne, ils disent que je suis en couple avec elle. Et ça serait juste gênant." Cette phrase bien sentie a déclenché l'hilarité de son ex, qui était assise à la table derrière la sienne et était peut-être aussi tacitement visée par ce trait d'humour. Le reste du discours a provoqué une vive émotion chez l'actrice.