Golden Globes : Brad Pitt, Renée Zellweger, Joaquin Phoenix... le palmarès

Considérée de longue date comme "l'antichambre" des Oscars, la cérémonie des Golden Globes est attentivement scrutée par les cinéphiles et les professionnels du cinéma. La 77e édition, présentée par le très poil à gratter Ricky Gervais, s'est tenue le 5 janvier depuis le Beverly Hilton Hotel.

Sur le red carpet de la soirée événement, qui récompense aussi bien le petit que le grand écran, les stars d'Hollywood ont pris la pose sourire aux lèvres mais avec, on l'imagine aisément, une certaine nervosité à l'idée de repartir avec un Golden Globe dans la poche... ou pas. Parmi ceux repartis tous aussi guillerets, figuraient notamment plusieurs membres de Once Upon a Time... in Hollywood, de Quentin Tarantino. Sorti en août 2019, le neuvième film du réalisateur américain a récolté 372 millions de dollars au box-office mondial et fait un tabac lors de soirée ! Brad Pitt, une des têtes d'affiche du long-métrage, ayant ainsi reçu le troisième Golden Globe de sa carrière alors que Tarantino a lui reçu le quatrième.

Parmi les autres lauréats de la soirée, il fallait compter sur le film Joker porté par l'incroyable performance de Joaquin Phoenix, sur le drame historique 1917 réalisé par Sam Mendes qui a admis lui-même qu'il s'agissait "d'une grosse surprise" ou encore l'excellent film Parasite du Sud-Coréen Bong Joon-ho. Notons aussi le retour sur le devant de la scène de Renée Zellweger qui a été sacrée meilleure actrice dramatique pour son rôle de Judy Garland dans le biopic Judy. Enfin, côté télévision, l'excellente Olivia Colman a renforcé son nouveau statut de chouchoute d'Hollywood en remportant le Golden Globe de la meilleure actrice pour The Crown, alors que la série Succession a été sacrée dans la catégorie dramatique et Fleabag dans celle de la comédie.

Le palmarès :

Meilleur film dramatique: "1917"

Meilleure comédie ou film musical: "Once Upon a Time... In Hollywood"

Meilleur réalisateur: Sam Mendes ("1917")

Meilleure actrice dans un film dramatique: Renée Zellweger ("Judy")

Meilleur acteur dans un film dramatique: Joaquin Phoenix ("Joker")

Meilleure actrice dans une comédie ou un film musical: Awkwafina ("L'Adieu")

Meilleur acteur dans une comédie ou un film musical: Taron Egerton ("Rocketman")

Meilleure actrice dans un second rôle: Laura Dern ("Marriage Story")

Meilleur acteur dans un second rôle: Brad Pitt ("Once Upon a Time... In Hollywood")

Meilleur scénario: Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... In Hollywood")

Meilleur film étranger: "Parasite"

Meilleur film d'animation: "Monsieur Link"

Meilleure série musicale ou comédie: "Fleabag" (Amazon)

Meilleure série dramatique: "Succession" (HBO)

Meilleure mini-série ou téléfilm: "Chernobyl" (HBO)

Meilleure actrice dans une série dramatique: Olivia Colman ("The Crown")

Meilleure actrice dans une série comique: Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

Meilleur acteur dans une série dramatique: Brian Cox ("Succession")

Meilleur acteur dans une série comique: Ramy Youssef ("Ramy")

Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm: Michelle Williams ("Fosse/Verdon")

Meilleure actrice de second rôle dans une mini-série ou téléfilm: Patricia Arquette ("The Act")

Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm: Russell Crowe ("The Loudest Voice")

Meilleur acteur de second rôle dans une mini-série ou téléfilm: Stellan Skarsgard ("Chernobyl")

Meilleure musique de film: Hildur Gudnadottir ("Joker")

Meilleure chanson originale de film: "I'm Gonna Love Me Again" ("Rocketman")

Thomas Montet