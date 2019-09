Joaquin Phoenix : Amaigri en Joker, il révèle le poids perdu pour le film

Plus que quelques semaines à attendre pour les fans de DC Comics : le 9 octobre 2019 sortira finalement le film Joker, réalisé par Todd Phillips. Et c'est cette fois-ci Joaquin Phoenix qui s'est glissé dans la peau du personnage culte, déjà incarné par d'autres pointures telles que Jared Leto, Jack Nicholson et le défunt Heath Ledger. Dans une nouvelle interview accordée à Access, le 20 septembre, l'acteur est revenu sur le régime drastique qu'il a dû suivre pour perdre près de 22 kilos.

"Ce n'était pas une pomme par jour, contrairement à ce que des rumeurs ont pu affirmer. Non, il y avait aussi de la salade et des haricots verts à la vapeur." Mais c'est bien entouré que le comédien de 44 ans s'est mis à la diète : "C'est quelque chose que j'avais déjà fait et vous travaillez avec un médecin. Tout est réglementé, surveillé et sécurisé." Mais il n'est pas forcément évident de suivre un tel régime lorsque l'on travaille sur un plateau de tournage rempli de tentations : "Todd [Phillips, NDLR] avait ces put**** de bretzels que j'adore, s'est-il souvenu. Et il en avait des sacs entiers dans son bureau ! Ça c'était difficile."