Rooney Mara et Joaquin Phoenix fiancés : le couple d'acteurs va se marier

Le 24 mai 2019, Rooney Mara était photographiée à la sortie d'un restaurant de Los Angeles avec une très jolie bague à l'annulaire gauche. Ce nouveau bijou remarquable, situé à un doigt spécifique, n'avait pas tardé à provoquer des spéculations. L'actrice américaine de 34 ans se serait-elle fiancée à son compagnon Joaquin Phoenix, 44 ans ? Deux mois plus tard, Us Weekly confirme la nouvelle : Rooney Mara et Joaquin Phoenix sont bien en route pour le mariage !

La première collaboration de deux acteurs remonte à 2013 sur le film Her de Spike Jonze sorti l'année suivante. Mais ce n'est que trois ans plus tard que Rooney Mara et Joaquin Phoenix ont débuté leur relation amoureuse, après avoir travaillé une nouvelle fois ensemble. Tous deux ont joué devant la caméra de Garth Davis dans Marie Madeleine.

Leur première apparition conjointe à un même événement remonte à 2017 lorsque les amoureux avaient tous deux participé à la cérémonie de clôture du 70e Festival de Cannes. La petite soeur de Kate Mara avait été témoin du sacre de son compagnon, qui avait décroché le prix d'interprétation masculine pour le thriller psychologique You Were Never Really Here de la réalisatrice britannique Lynne Ramsay. Cette distinction lui avait été remise par l'actrice américaine Jessica Chastain et Joaquin Phoenix avait marqué les esprits en venant la chercher en baskets. Les tourtereaux avaient joué la carte de la discrétion en montant les marches séparément mais s'étaient assis à côté.

Peu de temps après, l'acteur primé avait confirmé sa romance avec Rooney Mara, la presse américaine précisant qu'ils avaient emménage ensemble à Hollywood Hills, dans la banlieue de Los Angeles. "Ils n'aiment pas vraiment sortir, a commenté une source à Us Weekly. (...) Ils sont dans leur bulle."

Joaquin Phoenix sera prochainement de retour au cinéma dans le rôle du Joker. Réalisé par Todd Philipps, le long-métrage mettant en scène le plus emblématique des super-vilains et tout simplement intitulé Joker sortira en salles le 9 octobre prochain.