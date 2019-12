Golden Globes : Jennifer Aniston, Joaquin Phoenix, Adam Driver, favoris de 2020

Comme tous les ans, la cérémonie des Golden Globes est une soirée très attendue dans le monde du cinéma et de la télévision. Cette année, la 77e édition se déroulera le dimanche 5 janvier 2020. Diffusée en direct sur la chaîne américaine NBC, cette soirée sera présentée par l'humoriste Ricky Gervais. Elle donnera le coup d'envoi de la grande saison des cérémonies.

À peine quelques jours après sa sortie sur Netflix, le drame Marriage Story de Noah Baumbach fait son entrée dans six catégories dont Meilleur film dramatique, meilleur acteur et actrice dans un film dramatique respectivement pour Adam Driver et Scarlett Johansson. Le dernier Martin Scorsese, The Irishman, a aussi quelques prestigieuses nominations dont deux dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour les légendaires Al Pacino et Joe Pesci. Le Joker de Joaquin Phoenix est également un grand favori. Pour finir, Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino est également en lice dans cinq catégories.

Nommés au Golden Globe du meilleur film étranger, deux films représenteront l'Hexagone : Les Misérables de Ladj Ly et Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Ils concourront face à Parasite de Bong Joon-ho, qui a remporté la Palme d'Or à Cannes.

Côté séries, The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, toutes deux nommées dans la catégorie Meilleure actrice dans une série dramatique, est aussi grande favorite. Cette première série originale d'Apple TV+ aborde les tempêtes médiatiques d'après #MeToo. Reese Witherspoon joue aussi dans Big Little Lies et sa co-star,Nicole Kidman, sera en lice dans la même catégorie.

Unbelievable, cette série bouleversante qui raconte l'histoire vraie d'une jeune fille accusée d'avoir inventé son viol, a aussi une place de choix dans la liste des favoris.