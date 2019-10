Jennifer Aniston et Reese Witherspoon : Robes de folie sur le red carpet

Le grand lancement de l'Apple TV+, c'est pour bientôt ! Prévue pour le 1er novembre 2019, cette nouvelle plateforme proposera en illimité des contenus exclusifs, dont la série très attendue The Morning Show. Le 28 octobre 2019, les deux actrices principales de la série incarnées par Jennifer Aniston (50 ans) et Reese Witherspoon (43 ans) se sont rendues à l'avant-première à New York. Radieuse, l'ex-femme de Justin Theroux avait choisi une élégante robe noire signée James Galanos sur le tapis rouge. De son côté, Reese Witherspoon a opté pour une création de la marque française Céline avec une robe bustier noire et dorée. Dans cette nouvelle série, les actrices interprètent deux journalistes déjantées en plein mouvement #MeToo.