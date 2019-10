Jennifer Aniston bat un record sur Instagram : "Je ne sais pas ce qui m'a pris"

Jennifer Aniston a cassé Instagram et ce n'est pas qu'une expression. Trop de gens ont voulu s'abonner à son compte en même temps, bloquant le compteur de ses abonnés pendant de longues minutes. L'inimitable Rachel de Friends a même envoyé valser le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan Markle, en éclatant le record du monde du nouveau compte (validé par le Guinness Book) qui a rassemblé le plus d'abonnés en un minimum de temps : elle a reçu 1 million de followers en seulement cinq heures et 16 minutes.

De passage dans le Jimmy Kimmel Live le 16 octobre 2019, Jennifer Aniston a réagi pour la première fois à son exploit. "J'étais la personne à la moins disposée à rejoindre Instagram, c'est assez dingue", s'est-elle réjouie sur le plateau du night show américain. Quand on lui demande pourquoi elle a créé un compte et si tout cela était prévu, l'actrice de 50 ans répond avec franchise : "Je ne sais pas ce qui m'a pris ! Plein de gens m'ont incitée à le faire et j'étais fatiguée de résister. J'essaye de créer du contenu, comme ils disent."

Avant d'avoir le sien, Jennifer Aniston avait déjà un compte Instagram, mais il avait été créé par "un stalker", a-t-elle annoncé à Jimmy Kimmel. Pourquoi avoir pris cette décision (assez tardive) de se mettre aux réseaux sociaux ? "Quand j'ai décidé de faire ça, je me suis rendu compte qu'il était temps de comprendre le monde et de faire un pas vers les réseaux sociaux, explique-t-elle. Je vais essayer de ne pas devenir accro. Je dois publier plus de choses désormais, je crois."