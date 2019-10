Jennifer Aniston : Nouvelle sur Instagram, elle suit son ex-mari Justin Theroux

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans. Jennifer Aniston ne les utilisait pas... jusqu'à ce mardi 15 octobre 2019 ! L'actrice de 50 ans s'est inscrite sur Instagram, où elle a très vite publié son premier selfie et où elle suit déjà son ex-mari, Justin Theroux...

Mardi 15 octobre, Jennifer Aniston a provoqué un séisme virtuel ! La comédienne a ouvert un compte Instagram vérifié par l'application. "Mes amis m'appellent Jen", écrit-elle dans sa bio. Ces amis, Jennifer Aniston les a invités à apparaître sur son premier selfie.

Les acteurs Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry (qui ne possède pas de compte Instagram) et David Schwimmer, à qui Jennifer Aniston a donné la réplique dans la série Friends, l'entourent sur cet autoportrait de groupe. Elle écrit en légende : "Et maintenant, nous sommes aussi amis sur Instagram."

Jennifer Aniston a véritablement fait trembler la plateforme. Vingt et une heures après sa mise en ligne, son cliché déjà mythique comptait plus de 8,5 millions de like, et elle compte elle-même à plus de 270 000 abonnés !