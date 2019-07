Jennifer Aniston et son ex Justin Theroux réunis pour une triste nouvelle

Le deuil pourrait bien les avoir réunis, plus d'un an après leur divorce. Ce 29 juillet 2019, Justin Theroux a annoncé sur Instagram la mort de sa chienne Dolly. Comme le montrent les différentes photos publiées sur le réseau social, l'acteur américain a organisé une véritable cérémonie d'adieu pour son fidèle compagnon. Une cérémonie à laquelle son ex-femme Jennifer Aniston a certainement pris part.

"Ce soir, au coucher du soleil, après une lutte héroïque... Notre protecteur et plus loyal membre de la famille, Dolly A. a déposé les armes, a expliqué le comédien de 47 ans. Elle était entourée de toute sa famille. 'Celui qui ne déserte jamais, celui qui ne se révèle jamais ingrat... Le chien - fidèle et vrai, même dans la mort.' - George Vest. Repose en paix Dolly." Sur les images, le berger blanc apparaît couché sur l'herbe, recouvert de fleurs. L'une des photos montre ce qui semble être la main de Justin Theroux tenant celle d'une femme. Peut-être s'agit-il de Jennifer Aniston, elle aussi très attachée à l'animal ?