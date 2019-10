Ashley Graham : Enceinte, elle déborde d'énergie et ça se voit !

Ashley Graham compte près de 10 millions d'abonnés sur Instagram. Le 14 août 2019, elle leur a révélé être enceinte et attendre son premier enfant, fruit de son mariage avec Justin Earvin. Depuis cette annonce, Ashley partage régulièrement des photos et vidéos de son quotidien, des images qui tracent l'avancée de sa grossesse et l'évolution de ses formes.

"Je suis de plus en plus grosse et j'essaye d'accepter mon nouveau corps tous les jours", a écrit Ashley Graham en légende d'un selfie vidéo mis en ligne le 8 octobre dernier. Son corps change, mais le mannequin se sent toujours aussi bien dans sa peau !