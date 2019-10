Martika bientôt maman : confession sur sa prise de poids et son accouchement

Alors que l'ancienne candidate du Bachelor annonçait sa grossesse le 31 juillet 2019, elle a révélé le sexe de son bébé en septembre dernier, après avoir vécu des premiers mois assez compliqués.

Le 29 septembre dernier, elle organisait une baby shower haute en couleur et en extravagances. Dimanche 13 octobre 2019, c'est en story que Martika a donné des nouvelles d'elle, permettant à ses followers de lui poser des questions. La belle Italienne s'est donc prêtée au jeu du Questions/Réponses avec grand plaisir. Actuellement enceinte de 8 mois, elle révèle ainsi avoir pris environ 12 kilos depuis le début de sa grossesse, soit cinq de plus qu'en août dernier, où elle révélait avoir pris 7 kilos en légende d'une photo Instagram.

Mais la future maman se confie aussi sur l'accouchement. Alors qu'un abonné lui demande si elle a hâte de donner naissance à sa petite princesse, Martika répond : "Oui, mais j'ai trop peur !", suivi d'un émoticône qui pleure. Enfin, à l'instar de Carla Moreau, maman d'une petite Ruby, ou encore de Manon Marsault, maman de Tiago, Martika affirme qu'elle montrera très certainement sa fille sur les réseaux sociaux... peut-être que la miss aura elle aussi son propre compte Instagram, qui sait ?

En couple avec son chéri Umberto depuis plus d'un an, la jeune femme s'apprête donc à vivre très bientôt l'un des événements les plus importants dans sa vie de femme : la maternité ! D'autre part, le sexe du bébé ayant été dévoilé en septembre 2019, son prénom est par ailleurs déjà tout trouvé mais le couple souhaite pour l'instant garder le mystère entier.

D'ici là, Martika va sûrement continuer d'afficher fièrement son impressionnant baby bump sur les réseaux, comme elle le fait depuis plusieurs mois maintenant.