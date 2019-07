Martika enceinte de son premier enfant : annonce en photo avec son bel Umberto

Et de poursuivre en adressant une belle déclaration à son compagnon Umberto : "Me voilà avec mon petit baby bump de 5 mois (je sais, ça ne se voit pas). Le plus merveilleux cadeau de ma vie c'est toi qui me l'offre mon amour ! Tu seras le meilleur des papas, je t'aime plus que tout au monde."

Une annonce pas si surprenante, finalement. En effet, rappelons qu'en mai 2018 déjà, la brunette avait évoqué son désir de maternité. "Je n'ai jamais eu autant envie de fonder une famille... Je souhaiterais vraiment réaliser ce voeu dans les deux prochaines années !", avait lâché Martika auprès de nos confrères de Public. Et d'ajouter à proposer de sa moitié : "Je n'ai jamais rencontré une personne qui me correspond autant." Son souhait est devenu réalité, dans les temps !

Toutes nos félicitations à Martika et son amoureux Umberto !