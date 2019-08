Martika enceinte : nausées et gros craquages, son début de grossesse difficile

Mercredi 31 juillet 2019, Martika Caringella (29 ans), vue dans le Bachelor et plus récemment vue dans Les Marseillais VS Le Reste du monde (W9), a annoncé qu'elle allait devenir maman pour la première fois. Lundi 5 août, sur Instagram, la jolie brune qui est enceinte depuis cinq mois a fait des révélations sur son début de grossesse compliqué.

La compagne du séduisant Italien Umberto Torretto s'est prêté au jeu des questions et réponses. Après avoir dévoilé que le prénom de son futur bébé était tout trouvé depuis un an et avoir annoncé qu'elle ne révèlerait le sexe de son enfant qu'au mois de septembre lors de la baby shower, la riche jeune femme n'a pas caché avoir connu des moments compliqués au début de sa grossesse. "C'était assez compliqué les trois premiers mois, beaucoup de fatigue, des nausées et des vomissements", a raconté Martika. L'ex de Julien Guirado a également souffert de migraines.

Ce qui n'a pas non plus été évident pour elle fut de résister autant que possible à ses envies de femme enceinte. Martika a notamment pas mal craqué pour du sucré : "Beaucoup de sucreries... Pain au chocolat, Nutella, céréales, lait, bonbons." Et si elle a réussi à résister au Coca-Cola alors qu'elle était "addict", elle a craqué pour le thé à la pêche et les glaces.

Comme l'a révélé la jeune femme il y a peu, lors de ses cinq premiers mois de grossesse, elle a pris "7 kg d'amour et de bonheur avec bébé". La candidate de télé-réalité vit donc sa prise de poids avec sérénité et elle a bien raison !