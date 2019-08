Martika enceinte : Elle révèle le nombre de kilos qu'elle a pris en 5 mois

En couple depuis plus d'un an avec le charmant Umberto Torretto, Martika Caringella (29 ans) a annoncé attendre son premier enfant le mercredi 31 juillet 2019. Tenue secrète jusqu'alors, la belle brune a annoncé sa grossesse sur Instagram. Elle déclarait être enceinte de 5 mois de son bel Italien de 26 ans.

Le 2 août 2019, Martika partage une nouvelle photo de son baby bump et précise cette fois-ci le nombre de kilos qu'elle a pris depuis le début de sa grossesse : "+7 kg d'amour et de bonheur avec bébé, on se détend à la plage." En story, on découvre le couple en train de trinquer (avec un smoothie) au soleil. L'ancienne candidate de l'émission Les marseillais VS le reste du monde partage également quelques conseils beauté et mode aux futures mamans qui pourraient la suivre.