Carla Moreau et Kevin Guedj (Les Marseillais) : leur fille Ruby est née !

Carla Moreau et Kevin Guedj sont au comble du bonheur. Ce 1er octobre 2019, leur fille Ruby est née, une nouvelle que les deux candidats des Marseillais ont annoncée sur Instagram. La belle blonde de 22 ans a écrit : "Notre Princesse Ruby est née cette nuit à 5h45 je te promet de t'aimer de te rendre heureuse pour tout le restant de ta vie .. nous sommes à présent une famille à 3. Merci à mon chéri qui a été aussi le plus courageux de tous les hommes Kevin je vous aime tellement."

De son côté, Kevin a écrit : "Nous avons le plaisir de vous présenter la petite RUBY GUEDJ notre petite princesse est née le 01/10/2019 a 05:45 , elle pèse 3.15 kg et elle fais déjà le bonheur de ses parents." Très vite, leurs fans leur ont envoyé des messages de félicitations. Des attentions qui ont probablement donné encore plus le sourire aux jeunes parents.

Pour rappel, c'est fin avril que Carla Moreau avait officialisé sa grossesse en partageant une photo de son baby bump. Contrairement à de nombreuses personnalités, elle avait préféré attendre son quatrième mois de grossesse plutôt que le troisième pour faire cette révélation. La raison ? "On a su mi-janvier que j'étais enceinte de quinze jours. Et quinze jours après, j'ai eu un petit décollement du placenta, donc on était trop angoissé. On pensait que c'était le drame. On est allés aux urgences, on est passé par des moments compliqués, on a eu trop peur. Finalement, on nous a expliqué que c'était un petit décollement du placenta et que je ne devais pas bouger du tout pendant trois semaines. (...) Ça a beaucoup joué sur notre moral."

Fort heureusement, Carla Moreau est vite allée mieux et son bébé était en bonne santé. Elle a donc pu s'envoler pour le tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS le reste du monde, fin mai. C'est à ce moment-là que la jeune femme et son compagnon ont découvert le sexe du bébé. Ils ont partagé ce grand moment en vidéo sur leurs réseaux sociaux.