Martika enceinte : mini voiture, nounours XXL... sa folle babyshower toute rose

Le week-end de Martika et son compagnon Umbertto était on ne peut plus chargé. L'ancienne candidate du Bachelor, qui est enceinte de son premier enfant, a organisé une baby shower, au domaine du Mont Leuze, à Villefranche-sur-Mer, dimanche 29 septembre 2019. Un événement glamour et spectaculaire que le couple a partagé sur Instagram.

Avec l'aide de diverses agences, la belle brune de 28 ans a prévu une grande arche de ballons, des gâteaux, du champagne ou des roses. Le rose, d'ailleurs, était de rigueur pour cette baby shower, car Martika attend une petite fille. Le couple a bien entendu reçu de nombreux cadeaux, dont une petite voiture ou un gros lapin. "Aujourd'hui a eu lieu notre Baby Shower, nous avons fêté l'arrivée de notre princesse avec tous nos amis, tous nos proches ! Merci à tous pour votre présence et vos présents, @umberto.torretto et moi avons été ravis d'avoir partagé ce moment avec vous...", a-t-elle légendé une photo sur laquelle son homme et elle s'embrassent devant l'arche de ballons, un gros nounours dans les mains. Elle a ensuite remercié toutes les personnes qui ont organisé cet événement mémorable.