Ashley Graham enceinte : le top attend son premier enfant

Déjà en 2016, lors d'une interview accordée à Entertainment Tonight, Ashley Graham avait confié son envie de fonder une famille : "Nous allons totalement avoir des enfants. Nous allons probablement nous y mettre dans les prochaines années." En janvier dernier, elle avait également témoigné au Elle américain : "Pour moi, en tant qu'épouse et femme, le bonheur ne va pas forcément de pair avec avoir des enfants. Les enfants viendront quand ils viendront. Le bonheur pour le moment, c'est construire avec mon mari et construire mon business." La jolie brune connue pour ses courbes voluptueuses a rencontré Justin Ervin à l'église, à New York, avant de l'épouser à l'âge de 22 ans.