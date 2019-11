Angelina Jolie en plein divorce, elle tacle lourdement son ex Brad Pitt

On ne cessera donc d'en apprendre à propos de cette famille si longtemps considérée comme emblématique. Mais Angelina Jolie a décidé de relâcher cette pression qu'elle a trop longtemps contenue en elle. Dans les colonnes du magazine Harper's Bazaar, la comédienne et maman de 44 ans a expliqué qu'à la suite de son divorce, sa petite tribu avait eu du mal à redresser la barre. "Mes enfants me connaissent, et ils m'aident à me retrouver et à m'accepter, précise-t-elle. Ils ont traversé beaucoup de choses. Mais j'ai appris de leur force. En tant que parents, on encourage nos enfants à accepter ce qu'ils sont, et à savoir que tout ce qu'ils ressentent dans leur coeur est juste. Et donc, quand ils nous regardent, ils nous souhaitent la même chose."

Séparée de Brad Pitt depuis le 20 septembre 2016, Angelina Jolie a longtemps conservé pour elle ses sentiments brisés. Mais le temps passe, la distance qui la sépare de son fils Maddox l'effrite... d'autant que le jeune étudiant n'a pas conservé une relation exquise avec son père. "J'adorerais vivre à l'étranger, poursuit-elle. Et je le ferai dès que tous mes enfants auront 18 ans. Mais pour l'instant, je dois rester posée pendant que leur père a choisi de vivre sa vie". Le déménagement en Corée, ce ne sera pas pour tout de suite...

Angelina Jolie : Grosse frayeur sur le tournage du film "The Eternals"

Le 4 novembre 2020 – on a le temps –, Angelina Jolie sera à l'affiche du film The Eternals de Chloé Zhao, aux côtés de Salma Hayek et Richard Madden. Actuellement en plein tournage, l'actrice et son équipe ont eu une grosse frayeur alors qu'une bombe a été retrouvée sur les plateaux situés aux Îles Canaries. "J'étais terrifié, raconte un membre du staff au journal The Sun. Certaines des plus grandes stars de cette planète étaient présentes. C'était peut-être là depuis des siècles mais, qui sait ce qui aurait pu arriver ?" Maléfique...