Angelina Jolie en Maléfique : son impressionnante transformation en vidéo

Après le premier volet des aventures de Maléfique, sorti en 2014, Angelina Jolie retrouve Elle Fanning dans le rôle de la princesse Aurore. Dans cette suite réalisée cette fois-ci par Joachim Rønning, Michelle Pfeiffer s'est jointe au casting pour incarner la reine Ingrith. Depuis la première histoire, la relation entre Maléfique et Aurore s'est apaisée pour se transformer en un amour sincère. Néanmoins, la haine règne toujours entre les Hommes et le peuple des Fées, et Maléfique reste redoutée de tous. L'annonce du mariage entre Aurore et le prince Philippe fait renaitre l'espoir d'un monde où leurs deux royaumes cohabiteraient dans l'harmonie. Mais l'arrivée d'une nouvelle et puissante alliance déstabilise ce fragile équilibre. Maléfique et Aurore rejoignent alors des camps opposés dans une lutte acharnée où elles vont devoir se fier à leur instinct pour rétablir la paix...