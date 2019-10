Angelina Jolie très émue : Maddox s'envole jusqu'à Tokyo pour la retrouver !

Son sang de mère n'a fait qu'un tour. Le jeudi 3 octobre 2019, Angelina Jolie est venue jusqu'au Japon pour présenter son nouveau film, le second opus de la saga Maléfique : Le Pouvoir du mal. A ses côtés, toute la petite tribu n'avait pas pu faire le déplacement. Nulle trace de Shiloh, Pax, Vivienne ni Knox. Mais ô joie, ô ravissement : non seulement Zahara l'avait accompagnée, mais la comédienne de 44 ans a surtout retrouvé son fils prodigue, le jeune Maddox. Ensemble, le trio a fait crépiter les flashs sur le tapis rouge déroulé à Tokyo, avant que l'héroïne ne se retrouve plongée dans une salle teintée de lumières vertes pour lancer la projection.

C'est une aubaine pour Angelina Jolie qui, décidément, vit très mal le départ de Maddox en Corée du Sud. Mais c'est pour la bonne cause que le jeune homme de 18 ans a choisi de quitter le bercail, puisqu'il étudie la chimie depuis la rentrée scolaire à Séoul, à l'Université de Yonsei. "Je me suis retournée six fois à l'aéroport, racontait-elle à propos de leurs déchirants adieux. Et il est gentiment resté à faire des signes de la main, en sachant que j'allais continuer de me retourner. C'est agréable de voir qu'il sait à quel point il est aimé. Mais oui, il me manque. Je vais retourner là-bas. Ce n'est pas comme si je n'avais pas pris mes billets d'avion." Elle n'aura pas eu le temps de dire ouf : Maddox s'est chargé, pour elle, de rapprocher au maximum leurs retrouvailles.

Brad Pitt rendra-t-il visite à Maddox en Corée du Sud ?

Dans Maléfique, Angelina Jolie retrouvera ses légendaires cornes démoniaques. Dans la vraie vie, certains lui prêtent également des intentions bien viles. Alors que l'actrice américaine pleure le départ de Maddox à chaudes larmes, elle aurait organisé une interview de son fils, sur son campus, pour mettre Brad Pitt en piteuse position. A propos d'une éventuelle visite de son père à Séoul, le jeune homme répondait simplement : "Je ne sais rien à ce sujet. Ce qui doit arriver arrivera." "Il semblait préparé pour l'interview, expliquent alors des sources de Page Six. Il n'essayait pas de s'échapper du paparazzo. Donc certaines personnes dans le milieu pensent que ça a été organisé par la team d'Angelina Jolie pour remuer les choses." Une histoire à dormir debout, pour celle qui se charge de la destinée de La Belle au bois dormant ?