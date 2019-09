Angelina Jolie : Ce coup de vieux que lui infligent ses enfants

Le temps file et Angelina Jolie reste impuissante face à l'horloge de la vie. Elle est loin, l'époque où elle signait les papiers d'adoption ou encore, où elle se rendait à la maternité pour la toute première fois, accompagnée de Brad Pitt. Maintenant que son fils Maddox a pris son envol, direction la Corée, la comédienne porte un regard nostalgique et craintif sur son futur familial. Désormais, ses enfants ont, respectivement, 18 ans (Maddox), 15 ans (Pax), 14 ans (Zahara), 13 ans (Shiloh) et 11 ans (ses jumeaux, Vivienne et Knox). "Quand ils sont encore petits, vous vous sentez plus comme une 'maman', explique-t-elle au magazine Hello!. Mais quand ils sont adolescents, vous commencez à vous souvenir de vous-même, quand vous étiez ados. Vous les voyez se rendre dans des clubs punk et vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas y aller..." Sacré coup de vieux.

Philosophe, l'actrice a avoué qu'elle expérimentait une nouvelle phase "amusante" de son existence où elle apprenait à se redécouvrir. Quant à ses enfants, elle se régalerait en les voyant devenir des individus "forts" et "ouverts d'esprit". "J'essaye de donner l'exemple, d'être gentille et bienveillante, comme l'était ma maman avant moi, poursuit Angelina Jolie. Aimante, tolérante. Mais s'il y a des combats à livrer, alors il faut y aller. Nous nous devons de préparer la nouvelle génération, parce que beaucoup de choses se passent dans le monde – et ils sont prêts !"

Brad Pitt prive Shiloh et Knox d'un rôle au cinéma

Elle a beau assurer la promotion du film Maléfique : Le Pouvoir du mal (sortie en France le 16 octobre 2019), Angelina Jolie n'en reste pas moins humaine. Attristée par les récents événements, fragilisées par les années divorce, la comédienne de 44 ans a bien essayé de garder un lien un peu plus étroit avec sa tribu. Mais quand elle a voulu intégrer Shiloh et Knox au casting de la suite de la saga Disney, Brad Pitt a refusé tout net : le tournage avait tout simplement lieu, comme le précisait le Daily Mail, pendant sa semaine de garde. Dommage...