Angelina Jolie revient sur les "années difficiles" de son divorce

Elle a beau tenir une majorité de rôles de femmes puissantes, Angelina Jolie n'en conserve pas moins certaines fêlures. Prochainement, la comédienne revêtira la lourde cape de Maléfique pour un second opus de la saga Disney – inspirée du classique La Belle au bois dormant. Mais ses récentes expériences personnelles l'avaient, semble-t-il, fragilisée avant le tournage. "Je suis comme tout le monde, a-t-elle expliqué à E! News. Et plus particulièrement ces dernières années, qui n'ont pas été les plus faciles de ma vie. Je ne me suis pas sentie spécialement forte."

Angelina Jolie a beau recevoir tout l'amour du monde de la part de ses six enfants (Maddox, 18 ans, Pax, 15 ans, Zahara, 14 ans, Shiloh, 13 ans, Knox et Vivienne, 11 an), elle n'était déjà plus tout à fait la même après son divorce avec Brad Pitt. Séparée de son Mister Smith depuis septembre 2016, la divine actrice a récemment vu s'ajouter une pierre à l'édifice de sa douleur. Son aîné, Maddox, s'est envolé le 21 août 2019 pour la Corée, puisqu'il étudie désormais à l'Université de Yonsei, située dans la ville de Séoul. "Je le dépose et je pars aujourd'hui, racontait-elle émue sur son compte Instagram. J'essaie de ne pas pleurer. On dirait que c'est une bonne école !" Le coeur alourdi par les péripéties de son divorce, les papiers qui s'accumulent et la bataille qu'elle mène pour conserver sa tribu, Angelina Jolie est désormais séparée de son grand garçon par plus de 6000 kilomètres...

Angelina Jolie, son retour fracassant au cinéma

Côté pro, en revanche, tout roule. La comédienne de 44 ans sera doublement adoubée du côté des super héroïnes dans les prochains mois : non seulement elle sera le sombre personnage principal de Maléfique : le pouvoir du mal le 16 octobre 2019 aux côtés d'Elle Fanning et de Michelle Pfeiffer, mais elle rejoindra aussi l'écurie Marvel l'année suivante ! Angelina Jolie, qui perdait ses ailes dans le premier film Disney sorti en 2014, devrait vivre une existence légèrement moins risquée en incarnant Théna. Dans ses veines couleront les pouvoirs des Éternels, allant de la régénération spontanée au vol, en passant par le contrôle mental et la téléportation. "Je suis tellement reconnaissante de pouvoir jouer ce genre de personnages, conclut-elle chez E! News. Ils puisent la moindre de mes énergies et me rappellent que je peux être forte."