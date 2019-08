Angelina Jolie dépose son fils Maddox en Corée : "J'essaie de ne pas pleurer"

Maintenant que Maddox est parti en Corée du Sud, peut-être ses frères et soeurs, Pax (15 ans), Zahara (14 ans), Shiloh (13 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (11 ans), lui rendront-ils visite lors d'un prochain voyage en famille ? Pas sûr en revanche que Brad Pitt réserve son billet de sitôt. Après une dispute qui aurait éclaté en 2016 entre l'acteur de 55 ans et le jeune homme et qui aurait en partie motivé Angelina Jolie à demander le divorce quelques jours plus tard, Maddox a refusé de voir son père adoptif durant plusieurs mois. Ils se sont revus depuis, encadrés par des thérapeutes, mais leur relation ne serait pas des plus chaleureuses pour autant.