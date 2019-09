Angelina Jolie se sert-elle de Maddox pour gagner contre Brad Pitt ?

Il y a quelques jours, Maddox Jolie-Pitt répondait pour la première fois à une question concernant sa relation avec son "père", Brad Pitt. Leur lien serait brisé depuis une grosse dispute familiale en 2016, que l'on dit comme étant l'une des raisons du divorce de ses parents. Alors qu'ils se querellaient, Maddox se serait interposé, se retrouvant face à son père. Certaines sources indiquaient à l'époque que le garçon, qui avait 15 ans au moment des faits, avait reçu des coups de Brad Pitt.

Le 11 septembre 2019, Maddox était ainsi questionné par un paparazzo sur une venue de son père à son université à Séoul. "Je ne sais rien à ce sujet. Ce qui doit arriver arrivera", a-t-il expliqué. Le jour d'après, des sources apprenaient à Page Six qu'Angelina Jolie aurait orchestré cette interview surprise, réalisée sur le campus de l'étudiant de 18 ans.

"Maddox semblait préparé pour l'interview. Il n'essayait pas de s'échapper du paparazzo. Donc certaines personnes dans l'industrie pensent que ça a été organisé par la team d'Angelina Jolie pour remuer les choses, même c'était plutôt calme avec son ex-mari", explique une source suspicieuse à nos confrères américains. Notons qu'Angelina Jolie et Brad Pitt ne sont toujours pas officiellement divorcés. Questionnée par nos confrères sur l'avancée de la procédure, une source indique que "rien n'a bougé".

Pour rappel, Angelina Jolie avait adopté Maddox avant d'entamer sa relation avec Brad Pitt. Le couple a ensuite adopté deux autres enfants ensemble et conçus naturellement trois enfants. Maddox est donc "l'aîné" de cette famille. Il est suivi par ses frères et soeurs, Pax (15 ans), Zahara (14 ans), Shiloh (13 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (11 ans).