Angelina Jolie bouleversée par la rentrée de Maddox en Corée : "Il me manque"

A la question de savoir si elle a versé quelques larmes, la star a admis avoir pleuré au moment de le laisser : "Je me suis retournée six fois à l'aéroport... Et il est gentiment resté à faire des signes de la main, en sachant que j'allais continuer de me retourner (...). C'est agréable de voir qu'il sait à quel point il est aimé. Mais oui, il me manque. Je vais retourner là-bas. Ce n'est pas comme si je n'avais pas pris mes billets d'avion."

Pas sûr en revanche que Brad Pitt réserve son billet de sitôt. Après une dispute qui aurait éclaté en 2016 entre l'acteur de 55 ans et le jeune homme, et qui aurait en partie motivé Angelina Jolie à demander le divorce quelques jours plus tard, Maddox a refusé de voir son père adoptif durant plusieurs mois. Ils se sont revus depuis, encadrés par des thérapeutes, mais leur relation ne serait pas des plus chaleureuses pour autant.