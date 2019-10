Elle Fanning : L'adorable baby doll de "Maléfique : Le Pouvoir du Mal"

Traits fins, teint pâle, silhouette fluette et longs cheveux blonds, Elle Fanning a tout de la baby doll. Une adorable poupée qui incarne la princesse Aurore (personnage inspiré de La Belle au bois dormant) dans Maléfique : Le Pouvoir du mal (en salles le 16 octobre 2019), aux côtés d'Angelina Jolie et Michelle Pfeiffer.

Lors des avant-premières du film Disney, dont la sortie survient cinq ans après le premier volet, Elle Fanning s'est montrée divine et angélique. Lors de la grande avant-première mondiale organisée à Hollywood le 30 septembre dernier, l'actrice américaine de 21 ans portait une longue robe Gucci vert olive décorée de fleurs à fines bretelles agrémentées de strass. La jolie blonde avait détaché ses longs cheveux clairs et ses joues étaient joliment rosées. À Londres, le 9 octobre, elle a parfaitement endossé son rôle de princesse dans une magnifique robe Armani privé.

Mais ne vous fiez pas aux airs sages d'Elle Fanning, l'actrice américaine sait surprendre sur tapis rouge. L'un de ses terrains de jeu préféré ? Le Festival de Cannes. Comme le 21 mai dernier, lors de la montée des marches d'Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino. Habillée par Dior, elle était apparue avec un grand chapeau. Lors de la montée des marches des Misérables, Elle Fanning avait misé sur une impressionnante robe et un incroyable décolleté.

Entre la sortie de Maléfique et Maléfique : Le Pouvoir du mal, Elle Fanning a enchaîné les projets cinématographiques. Elle a été au casting d'About Ray de Gaby Dellal en 2015, de The Neon Demon de Nicolas Winding Refn en 2016, de Live by Night de Ben Affleck en 2016, des Proies de Sofia Coppola en 2017 et plus récemment d'un Jour de pluie à New York de Woody Allen.

L'histoire de Maléfique : Le Pouvoir du mal

Au fil des années, la relation entre Maléfique et Aurore s'est apaisée pour finalement se transformer en un amour sincère et bienveillant. Néanmoins, la haine règne toujours entre les Hommes et le peuple des Fées, et Maléfique reste redoutée de tous. L'annonce du mariage entre Aurore et le prince Philipp fait renaître l'espoir d'un monde où leurs deux royaumes cohabiteraient dans la joie et l'harmonie. Mais l'arrivée d'une nouvelle et puissante alliance déstabilise ce fragile équilibre. Maléfique et Aurore rejoignent alors des camps opposés dans une lutte acharnée où elles vont devoir se fier à leurs instincts pour rétablir la paix...

Dans Maléfique : Le Pouvoir du mal, Angelina Jolie et Elle Fanning reprennent respectivement leurs rôles de Maléfique et de la princesse Aurore. Michelle Pfeiffer incarne la Reine Ingrith, Chiwetel Ejiofor interprète Conall. À leur côté, les comédiens Ed Skrein, Robert Lindsay et Harris Dickinson (le Prince Philipp) et des acteurs déjà présents dans le premier film en 2014 dont Sam Riley dans le rôle de Diaval, Imelda Staunton dans le rôle de la fée Hortense, Juno Temple, dans celui de la fée Capucine et Lesley Manville, la fée Florette.

Ce nouveau film d'aventures fantastiques réalisé par Joachim Rønning est la suite de Maléfique, qui révélait les origines de ce personnage fascinant et effrayant du grand classique d'animation Disney La Belle au bois dormant.