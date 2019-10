Angelina Jolie avec ses enfants face à Heidi Klum et son mari pour Maléfique 2

C'est le carton attendu de l'automne ! Maléfique : Le Pouvoir du mal, suite du précédent film sorti il y a déjà cinq ans – 758 millions de dollars au box-office –, a été présenté en avant-première à Hollywood, lundi 30 septembre. Sur le red carpet de la soirée événement, on a pu voir un parterre de stars.

C'est au cinéma El Capitan, dans le quartier incontournable d'Hollywood à Los Angeles, que se tentait l'avant-première. L'actrice Angelina Jolie, également coproductrice du film, a pris la pose avec sourire et décontraction vêtue d'une robe noire lamée de chez Atelier Versace assortie d'une broche argentée en forme de scorpion et parée de bijoux de la maison Cartier. La star de 44 ans était accompagnée pour l'occasion de ses enfants Pax (15 ans), Zahara (14 ans), Shiloh (13 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (11 ans). Ne manquait à l'appel que l'aîné du clan, Maddox (18 ans), actuellement à l'université en Corée du Sud.

Il fallait aussi compter sur les autres vedettes du film comme Michelle Pfeiffer et Elle Fanning. Mais étaient aussi présents Heidi Klum et son mari Tom Kaulitz ainsi que le frère de ce dernier, Bill Kaulitz, ou encore Jon Voight, Annie Wersching et son fils, Ever Carradine, Sam Riley, Joachim Ronning et sa femme Kristin Ronning, Chiwetel Ejiofor, Kim Raver...

L'histoire de Maléfique 2 : "Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney avait un coeur si dur et ce qui l'avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, Maléfique Le Pouvoir du mal continue d'explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu'elles nouent d'autres alliances et affrontent de nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui les peuplent."

Thomas Montet

Maléfique : Le Pouvoir du mal est attendu le 16 octobre 2019.