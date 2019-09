Heidi Klum aux Emmy Awards : décolleté plongeant au bras de son mari

Une fois les prix remis aux gagnants, place à la fête ! Ce 22 septembre 2019 s'est tenue la 71e édition des Emmy Awards à Los Angeles, une cérémonie mettant à l'honneur l'industrie de la télévision américaine, les meilleures séries et performances d'acteurs. Une grande partie des invités VIP de dimanche soir s'est ensuite réunie à la soirée organisée par la chaîne HBO.

Sophie Turner, sa copine Maisie Williams, Emilia Clarke, Gwendoline Christie, Carice Van Houten ou encore Nathalie Emmanuel se sont illustrées dans leurs robes de créateurs sur le photocall. Acclamées par le public lorsqu'elles sont montées sur scène pour récupérer leur prix de Meilleure série dramatique, les actrices de Game of Thrones ont célébré leur victoire avec HBO puisque la chaîne a produit et diffusé la série. Les jeunes mariés Heidi Klum et Tom Kaulitz étaient eux aussi de la partie, non loin de Mahershala Ali, Naomi Watts, Melissa Joan Hart et la jeune et populaire Zendaya, actrice de la série Euphoria.

La veille de la cérémonie, le 21 septembre, d'autres célébrités avaient déjà pris part à la soirée Pre-Emmy Awards organisée par Land Rover à Los Angeles. Un premier rendez-vous auquel Sandra Oh (Grey's Anatomy), Natasha Lyonne (Orange Is The New Black), Joe King, Rachel Brosnahan et Blair Underwood (aperçu dans Sex and the City) avaient répondu présent.

Voici les vainqueurs des principales catégories de la 71e édition des Emmy Awards :

– Meilleure série dramatique : Game of Thrones (Le Trône de fer, HBO)

– Meilleure série, comédie : Fleabag (BBC/Amazon)

– Meilleure mini-série : Chernobyl (HBO)

– Meilleur acteur dans une série dramatique : Billy Porter, Pose, FX

– Meilleure actrice dans une série dramatique : Jodie Comer, Killing Eve, Netflix

– Meilleur acteur dans une série, comédie : Bill Hader, Barry (HBO)

– Meilleure actrice dans une série, comédie : Phoebe Waller-Bridge, Fleabag (BBC/Amazon)

– Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série : Jharrel Jerome, Dans leur regard (Netflix)

– Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série : Michelle Williams, Fosse/Verdon (FX)

– Meilleur film de télévision : Black Mirror: Bandersnatch (Neftlix)