Angelina Jolie : Maman sublime assortie à sa fille Zahara

Pour Maléfique : Le Pouvoir du mal, Angelina Jolie mène une véritable tournée mondiale ! Après Los Angeles, Tokyo et Rome, elle a posé ses valises à Londres et assisté à une nouvelle avant-première. Accompagnée de quatre de ses six enfants, dont la ravissante Zahara, la maman superstar a fait sensation sur le tapis rouge.

Mercredi 9 octobre 2019, Angelina Jolie a donc assisté à sa quatrième avant-première de Maléfique : Le Pouvoir du mal. L'événement a eu lieu au cinéma Imax Odeon, à Londres. L'héroïne du film s'y est rendue, accompagnée de quatre de ses six enfants. Zahara ses petits frères et soeurs Shiloh, Knox et Vivienne Jolie-Pitt (adoptée et nés du mariage d'Angelina Jolie et Brad Pitt) ont épaulé leur maman sur le tapis rouge et posé pour une adorable photo de famille.

Mercredi soir, Angelina Jolie a subjugué les photographes dans une robe Ralph & Russo, conçue spécialement pour l'avant-première. La maison britannique avait également habillé Zahara. L'adolescente de 14 ans portait une robe noire métallisée en dentelle de Chantilly.