Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer : robes glamour pour Maléfique 2

L'histoire de Maléfique : Le Pouvoir du mal

Au fil des années, la relation entre Maléfique et Aurore s'est apaisée pour finalement se transformer en un amour sincère et bienveillant. Néanmoins, la haine règne toujours entre les Hommes et le peuple des Fées, et Maléfique reste redoutée de tous. L'annonce du mariage entre Aurore et le prince Philipp fait renaître l'espoir d'un monde où leurs deux royaumes cohabiteraient dans la joie et l'harmonie. Mais l'arrivée d'une nouvelle et puissante alliance déstabilise ce fragile équilibre. Maléfique et Aurore rejoignent alors des camps opposés dans une lutte acharnée où elles vont devoir se fier à leurs instincts pour rétablir la paix...

Dans Maléfique : Le Pouvoir du mal, Angelina Jolie et Elle Fanning reprennent respectivement leurs rôles de Maléfique et de la princesse Aurore. Michelle Pfeiffer incarne la Reine Ingrith, Chiwetel Ejiofor interprète Conall. À leur côté, les comédiens Ed Skrein, Robert Lindsay et Harris Dickinson (le Prince Philipp) et des acteurs déjà présents dans le premier film en 2014 dont Sam Riley dans le rôle de Diaval, Imelda Staunton dans le rôle de la fée Hortense, Juno Temple, dans celui de la fée Capucine et Lesley Manville, la fée Florette.

Ce nouveau film d'aventures fantastiques réalisé par Joachim Rønning est la suite de Maléfique, qui révélait les origines de ce personnage fascinant et effrayant du grand classique d'animation Disney La Belle au bois dormant.