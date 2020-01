Le prince Harry "très triste" : il s'exprime enfin sur le Megxit

Le fils cadet du prince Charles poursuit alors en évoquant son épouse Meghan, qu'il devrait rejoindre au Canada en début de semaine : "Je sais aussi que vous me connaissez assez bien depuis toutes ces années pour croire que la femme que j'ai choisie pour épouse défend les mêmes valeurs que moi. Et c'est le cas, et elle est la même femme dont je suis tombé amoureux. Nous faisons tous les deux notre possible pour porter le drapeau et tenir nos rôles pour ce pays avec fierté. Lorsque nous nous sommes mariés avec Meghan, nous étions excités, pleins d'espoir et là pour servir. Pour ces raisons, je suis très triste d'en arriver là. La décision que j'ai prise pour mon épouse et moi de prendre du recul n'a pas été prise à la légère. Ça a pris tant de mois de discussions après tant d'années d'épreuves. Et je sais que je n'ai pas toujours fait les bonnes choses, mais aujourd'hui, il n'y avait plus d'autre option. Ce que je veux dire clairement est que nous ne partons pas, et que nous ne vous quittons certainement pas."

Le prince Harry rappelle alors sa détermination à servir sa grand-mère la reine, le Commonwealth et ses engagements militaires et ce, sans financement public, comme l'a également précisé le palais de Buckingham dans son communiqué publié ce week-end. Le papa d'Archie (8 mois) confie espérer "une vie plus tranquille" loin des médias : "Quand j'ai perdu ma mère il y a 23 ans, vous m'avez pris sous votre aile. Vous vous occupez de moi depuis si longtemps, mais les médias sont une force puissante (...)." Le duc de Sussex a terminé son discours en remerciant la reine, son "commandant en chef", mais aussi le reste de sa famille pour leur soutien : "Nous faisons un acte de foi - merci de me donner le courage de franchir cette nouvelle étape."