Kitty Spencer, 29 ans : la nièce de Diana fiancée à un millionnaire de 61 ans

32 ans séparent Lady Kitty Spencer de son nouveau fiancé. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 3 janvier 2020, la nièce de Diana, âgée de 29 ans, s'apprête à épouser le multi-millionnaire sud-africain Michael Lewis, 61 ans. Une heureuse nouvelle qui a peut-être surpris le père de la future mariée, Earl Spencer, plus jeune que son futur gendre de cinq ans...

"Michael a fait sa demande à Kitty avant Noël, a confié un ami de la jeune britannique. Elle a passé les vacances à Cape Town et l'a dit à sa mère et le reste de la famille. Michael est aimé de tous. En dépit de sa fortune [estimée à 93 millions d'euros, NDLR], il est très humble et discret." Kitty Spencer et le propriétaire de la chaîne de magasins Whistles se fréquentent depuis l'été 2018 mais ils n'ont été aperçus publiquement qu'au printemps 2019. Voyageant constamment, le couple se veut particulièrement discret sur cette romance. Avant ça, la jolie blonde sortait déjà avec un homme plus âgé : entre 2013 et 2017, elle a fréquenté le businessman Niccolo Barattieri di San Pietro, 49 ans.