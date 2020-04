Harry et Meghan trop ambiteux ? Critique à peine déguisée de la princesse Anne

Le 15 août 2020, la princesse Anne fêtera ses 70 ans. L'occasion pour la fille unique de la reine Elizabeth d'accorder une interview événement au magazine Vanity Fair de ce mois de mai. Un entretien lors duquel la Britannique s'est confiée sur la nouvelle génération des Windsor, qu'elle juge trop désireuse de changer les choses. Serait-ce une pique visant son neveu le prince Harry qui, avec son épouse Meghan Markle, a voulu changer la monarchie, avant de baisser les bras et de lui tourner le dos ?

"Je ne pense pas que cette jeune génération comprend que ce je faisais dans le passé et c'est souvent vrai, n'est-ce pas ? On ne s'intéresse pas toujours à la génération précédente en disant 'Oh, tu as fait ça ?' ou 'Tu es allé là-bas ?', a commenté la princesse Anne. De nos jours, ils sont plutôt du genre 'Oh faisons-le d'une autre façon'. Et j'en suis déjà à dire 'S'il vous plaît, ne réinventez pas ce rouage-là. On est déjà passé par là, on a déjà fait ça. Certaines de ces choses ne marchent pas. Vous devriez peut-être revenir à l'essentiel'."

Pourtant, la petite soeur du prince Charles pourrait bien donner quelques bons conseils aux plus jeunes puisqu'elle est l'un des membres les plus actifs de la famille royale, avec plus de 500 engagements réalisés l'an dernier. Depuis sa première sortie officielle à 18 ans, la princesse Anne a travaillé avec plus de 300 organisations, s'illustrant tout particulièrement en tant que présidente de l'association Save the Children. Un travail remarquable qu'elle effectue bien souvent discrètement, sans la grande couverture médiatique qui accompagne les sorties des princes William, Harry et leurs célèbres épouses Kate Middleton et Meghan Markle.