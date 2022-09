Princesse Anne : Cet enfant illégitime à l'origine de son divorce, demande d'avortement et virements d'argent

C'est un lourd secret de famille. Après la mort d'Elizabeth II, les yeux sont rivés sur l'Angleterre et les membres de la famille royale. Si le roi Charles III attire tous les regards, en second plan, sa soeur la princesse Anne fait l'objet de beaucoup de sympathie de la part des fans. Toujours digne et ce jusque dans le deuil, la seule fille de Sa Majesté a su plaire en restant toujours discrète. Et ce même lorsqu'elle s'est retrouvée au coeur d'un véritable scandale. En cause, son mari Mark Phillips.

En 1973, la princesse Anne épouse l'ancien officier de l'Armée britannique le commandant Mark Phillips. Et entre eux c'est l'amour fou. Le couple partage la même passion pour les chevaux. Mais les deux cavaliers émérites finissent par se séparer en 1992, après la révélation d'une relation extraconjugale de Mark Phillips. Non content d'avoir eu une liaison, Mark Philips a eu un enfant illégitime lors de cette aventure d'un soir dans un hôtel d'Auckland avec une certaine Heather Tonkin, une prof d'art néo-zélandaise, qu'il avait connue en 1983. Un mois après, elle découvre qu'elle est enceinte et le révèle à l'intéressé.

Enfant illégitime, avortement et versements d'argent

Le scandale continue. Mark Phillips intime à Heather Tonkin d'avorter, selon ses dires. Mais celle-ci refuse et obtient alors de l'ex-champion olympique par équipe d'équitation (Munich 1972) qu'il lui verse de l'argent. En effet, elle aurait alors reçu 6500 euros par an au titre de "consultante équestre". Mais alors que les versements s'arrêtent, la Néo-Zélandaise décide de le traîner en justice. En 1991, l'affaire devient donc publique, malheureusement pour la princesse Anne. À ce moment le couple est déjà séparé et le divorce est prononcé l'année qui suit. Alors que la famille royale est déjà confrontée à la fin du mariage de Charles et Diana, qui fait grand bruit, cette affaire d'enfant illégitime et de versements d'argent ne fait rien pour arranger les choses.