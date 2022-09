Mort d'Elizabeth II : scène choc, un garde s'évanouit devant le cercueil en pleine veillée funèbre

Peu avant de s'évanouir, le garde s'était écarté brièvement de l'estrade funéraire avant de reprendre sa place durant un changement de service. Cependant, quelques secondes plus tard et de retour devant le catafalque il a fait un malaise et est brutalement tombé sur le sol, devant une assistance médusée. La couverture en direct s'est momentanément mise en pause, jusqu'à ce que la police intervienne pour venir en aide à cet individu.

Selon Hello Magazine, une autre personne s'est sentie mal durant ce service : Lady Gabriella Windsor. Durant cet événement, le mari de cette membre de la famille royale, Thomas Kingston, a demandé de l'aide, tandis que sa mère, la princesse Michael of Kent semblait préoccupée, tout comme Sophie Winkleman et son époux Lord Frederick Windsor. Lady Gabriella Windsor est le deuxième enfant et l'unique fille du prince Michael de Kent, cousin germain de la reine Elisabeth II.

Les funérailles d'Etat de la mère de Charles III sont prévues lundi 19 septembre. De nombreuses personnalités du monde entier sont attendues autour du roi et de sa famille tels que le président américain Joe Biden. Une procession pour acheminer le cercueil jusqu'à l'Abbaye de Westminster avant la cérémonie est prévue à 10h du matin. La reine sera ensuite inhumée en privé dans la chapelle du roi George VI du château de Windsor, une annexe de la chapelle principale. Le cercueil de son époux le prince Philip décédé l'an dernier y sera déplacé pour être à ses côtés.