Mort du prince Philip : William et Harry réagissent... séparément

C'est désormais le temps des hommages. Quelques jours après la mort du prince Philip, survenue le 9 avril 2021, les membres de la famille royale rendent hommage tour à tour au souverain britannique. Le prince William, qui vient ainsi de perdre son grand-père, a tenu à publier un communiqué depuis le compte officiel Kensington Royal. On y découvre au passage une photo jusque là inédite du duc d'Edimbourg, en calèche avec le prince George (7 ans) il y a quelques années.

"Le siècle d'existence de mon grand-père a été dévoué à son pays et au Commonwealth, à son épouse la reine et à notre famille. Je me sens chanceux, non seulement d'avoir son exemple comme guide, mais aussi d'avoir bénéficié de sa présence dans ma propre vie d'adulte dans les bons moments comme dans les jours les plus difficiles. Je serai toujours reconnaissant du fait que mon épouse a bénéficié de tant d'années afin de connaître mon grand-père et son infinie tendresse. Je n'oublierai jamais les souvenirs de mes enfants et de leur arrière grand-père venant les chercher en calèche, remarquant d'eux-mêmes son sens de l'aventure et son sens de l'humour machiavélique", a tendrement écrit le prince William dans son communiqué.