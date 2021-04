Mort du prince Philip : la date des obsèques dévoilée, les Anglais priés de rester à la maison

Comment lui dire adieu ? La reine Elizabeth II se prépare à vivre l'une des journées les plus dures de sa vie. Le matin du 9 avril 2021, son paisible équilibre a implosé alors que l'on apprenait la mort du prince Philip à l'âge de 99 ans. Et si un mystère règne encore sur les funérailles du duc d'Edimbourg, certaines sources du Dailymail l'assurent : l'Angleterre vient d'entrer dans une période de deuil de huit jours puisque la cérémonie prendra place samedi prochain, le 17 avril 2021.

Si le prince Harry a prévu de rentrer en Angleterre pour assister à l'enterrement de son grand-père, il sera bien le seul invité surprise a être toléré. En raison des conditions sanitaire actuelles, le prince Philip n'aura pas droit à une cérémonie en grandes pompes, mais plutôt à des funérailles "sans tralala". Les proches du défunt formeront un petit cortège funéraire pour accompagner le cercueil du duc jusqu'à la Chapelle Saint-Georges de Windsor, puis chacun se rendra au cimetière de Frogmore Garden, où la reine Victoria et le prince Albert reposent.

L'organisation de ces funérailles porte le nom d'Operation Forth Bridge. Et pour cause. Faire respecter les gestes barrières en période de deuil national est mission impossible pour les autorités locales. Depuis que la famille royale d'Angleterre a annoncé la mort du prince Philip et que le drapeau du palais de Buckingham a été mis en berne, les londoniens se massent aux alentours du château pour se faire des câlins, se soutenir, déposer des fleurs et des messages de soutien et de condoléances à destination de la reine Elizabeth II.

Cette cérémonie en petit comité correspondra aux dernières volontés de Philip, qui avait toujours dit préférer un enterrement "sans grande agitation". C'est aussi pourquoi - outre les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 - il est conseillé de suivre ses funérailles à domicile, à la télévision. Le duc d'Edimbourg a passé ces derniers jours au château de Windsor après un séjour de 28 jours à l'hôpital, où il était traité pour une infection et une maladie cardiaque préexistante. 99 coups ont résonné, à 18h, à Westminster Abbey en son honneur...