Le prince Philip est mort : le mari d'Elizabeth II avait 99 ans

La famille royale d'Angleterre est en deuil. Ce 9 avril 2021, le prince Philip est mort à l'âge de 99 ans. Depuis sa retraite à l'été 2017, le mari d'Elizabeth II n'avait limité ses apparitions publiques qu'aux grands événements, tels que le mariage du prince Harry et Meghan Markle, celui de la princesse Eugenie ou encore la finale de la Royal Windsor Cup en 2018. Le duc d'Édimbourg a passé l'essentiel de ses dernières années loin du palais de Buckingham, préférant le calme du domaine royal de Sandringham, dans le Norfolk. Le prince consort et la reine étaient mariés depuis 1947.

"C'est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé le décès de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d'Édimbourg, a annoncé un communiqué de la famille royale sur Twitter, vendredi en milieu de journée. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor." Depuis le début de la crise sanitaire, le couple avait quitté Buckingham et l'agitation londonienne pour poser ses valises au château de Windsor.

Reste à attendre les détails concernant les obsèques de celui qui était jusqu'alors l'homme le plus âgé que la famille royale d'Angleterre ait jamais connu.

Philip de Grèce et de Danemark est né le 10 juin 1921 à Corfou, en Grèce. Il est le seul fils et le cadet des cinq enfants du prince Andrew et de son épouse la princesse Alice de Battenberg. Son père se retrouvant banni de Grèce après la défaite du pays contre les Turques en 1922, Philip et sa famille se sont un temps exilés en France, à Saint-Cloud. Il pose ses valises au Royaume-Uni en 1928 où il s'installe au palais de Kensington avec sa grand-mère maternelle et son oncle. Philip est alors isolé de sa famille : sa mère est placée dans un asile pour schizophrénie, son père vit à Monte-Carlo et ses quatre soeurs se sont mariées à des princes allemands. S'ensuit une brève scolarisation en Allemagne, au début de la montée du nazisme, puis en Écosse.

À 18 ans, Philip intègre la Royal Navy et s'illustre rapidement en tant que cadet, puis aspirant, mobilisé en mer sur différents cuirassés. Seulement trois ans plus tard, il devient l'un des plus jeunes officiers et finalement, en 1953, il se hisse au grade prestigieux d'amiral de la flotte. C'est lors d'une visite du roi George VI au Britannia Royal Naval College de Dartmouth en 1939 que Philip fait la connaissance d'Elizabeth, âgée de 13 ans. Les cousins éloignés entament alors une correspondance, avant que Philip ne demande la main de sa fille au roi en 1946. Les fiançailles sont annoncées à l'été suivant. Le futur consort renonce à ses titres grecs et danois, se convertit à l'anglicanisme et est naturalisé britannique. C'est ainsi qu'il devient Philip Mountbatten, en choisissant le nom de famille de sa mère.

Un prince discret, mais non moins engagé

À la veille de son mariage avec Elizabeth, Philip reçoit le prédicat d'altesse royale et le titre de duc d'Édimbourg, comte de Merioneth et baron de Greenwich. Le mariage est célébré le 20 novembre 1947 en l'abbaye de Westminster. Des noces royales retransmises sur la BBC pour près de 200 millions de téléspectateurs partout dans le monde. Le jeune marié poursuit un temps sa carrière dans la marine, jusqu'à ce qu'Elizabeth monte sur le trône le 6 février 1952. Il devient officiellement prince consort du Royaume-Uni, et non roi, cinq ans plus tard. Le couple donne naissance à quatre enfants : le prince Charles en 1948, la princesse Anne en 1950, le prince Andrew en 1960 et le prince Edward en 1964.