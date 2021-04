Le prince William désormais "mal à l'aise" quand il appelle son frère Harry : ce risque qu'il redoute

Au milieu des rumeurs diverses et variées, une chose est sûre : la relation du prince William et son frère Harry a grandement pâti du Megxit. Avant même le départ des Sussex de la monarchie en mars 2020, les deux frères avaient déjà pris leurs distances, eux qui étaient pourtant si complices depuis leur enfance tumultueuse. Voir son cadet se confier sur leur relation tendue auprès des journalistes n'arrange rien pour William...

Le duc de Cambridge appréhenderait désormais d'appeler son petit frère parti vivre en Californie il y a maintenant un an. Suite à l'interview vérité des Sussex avec Oprah Winfrey, diffusée le 7 mars 2021, William et Harry avaient eu l'occasion d'échanger à distance. Mais quelques jours plus tard, l'animatrice télé américaine et amie de Meghan Markle, Gayle King, avait évoqué cet appel privé dans son émission CBS This Morning en affirmant notamment : "Je n'essaie pas de donner un scoop, mais je les ai bel et bien appelés [Meghan Markle et Harry] pour savoir comment ils vont, et c'est vrai, Harry a parlé à son frère et il a aussi parlé à son père [le prince Charles]. De ce que l'on m'en a dit, ces conversations n'étaient pas productives. Mais ils sont contents d'avoir au moins entamé une conversation."

Outre-Manche, le prince William n'aurait guère apprécié de voir ses échanges personnels avec son frère - en pleine crise royale (et familiale) - évoqués à la télévision américaine... "William était sous le choc. Il dit que c'était un moyen bon marché de divulguer les détails de leur appel privé et qu'il a déformé la vérité", a rapporté une source du magazine US Weekly, le 1er avril dernier. Selon cet informateur, le populaire héritier au trône d'Angleterre "se sent désormais mal à l'aise" à l'idée de parler à son frère. "Il prend le risque que ça se reproduise."