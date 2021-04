Le prince William déçu : cet ami cher (et bien connu) qui lui a préféré Harry et Meghan

Rien ne va plus entre le prince William et son vieil ami Tom Bradby. Du moins, c'est que qu'affirme une source royale dans un article du Daily Mail publié le 7 avril 2021. Après de longues années d'amitié, le duc de Cambridge et le journaliste ne se parleraient plus et ce, pour une raison bien précise : la prise de parti de Tom Bradby en faveur du prince Harry et Meghan Markle...

Auteur et journaliste de 54 ans, en charge de l'information pour la chaîne anglaise ITV depuis près de 30 ans, Tom Bradby a noué une relation de confiance avec William et Harry au fil des années et des événements royaux qu'il couvrait. Le prince William et Kate Middleton l'avaient même choisi pour conduire leur unique interview à l'occasion de leurs fiançailles, en novembre 2010. Tout aussi proche du prince Harry, le journaliste l'avait notamment accompagné lors d'un voyage au Lesotho en 2004. Mais les choses ont bien changé...

"L'amitié entre William et Tom est bel et bien terminée. Le duc se sent déçu par Bradby et la façon dont il a agi au cours des derniers mois, a rapporté une source royale soit-disant haut placée. William est une âme sensible et croit que c'est en temps de crise que vous découvrez qui sont vos vrais amis. Il serait juste de dire que Bradby n'en fait pas partie." Mais que s'est-il donc passé ? La relation entre les deux Britanniques se serait dégradée à l'automne 2019, lorsque Tom Bradby a suivi le prince Harry et Meghan Markle lors de leur voyage officiel en Afrique du Sud. C'est face à lui (et sa caméra) que la duchesse avait évoqué pour la première fois son mal-être, les larmes aux yeux. De son côté, le prince Harry lui avait ouvertement confirmé avoir pris ses distances de son grand frère.