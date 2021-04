Meghan Markle, une duchesse "délirante" : Piers Morgan se lâche (encore) à la télévision

Piers Morgan continue de régler ses comptes avec le prince Harry et Meghan Markle. Il y a près d'un mois, le présentateur anglais a quitté précipitamment la chaîne ITV et son poste d'animateur de la populaire matinale Good Morning Britain après avoir vivement critiqué les Sussex et leur interview vérité avec Oprah Winfrey. Lundi 5 avril 2021, Piers Morgan était de retour à la télévision en tant qu'invité de l'émission Fox Nation (sur Fox News). Un entretien lors duquel le Britannique de 56 ans a affirmé, une fois de plus, qu'il ne croit pas un mot des affirmations lancées par Meghan Markle et Harry lors de leur interview.

"Ce dont j'ai été témoin, c'est la calomnie la plus extraordinairement malhonnête, le travail de sape sur la famille royale, la reine, la monarchie et franchement la Grande-Bretagne, mon pays", Piers Morgan a-t-il affirmé. "Je suis passé à l'antenne lundi matin [au lendemain de l'interview des Sussex, diffusée le 7 mars, NDLR] très motivé et j'ai dit assez clairement que je ne croyais pas ce que Meghan Markle disait. Nous voici un mois plus tard et franchement, j'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir - je ne crois toujours pas ce qu'ils ont dit", a-t-il ajouté. "Dix-sept affirmations différentes de leur part se sont maintenant avérées être soit complètement fausses, soit massivement exagérées, soit improuvables. Je ne comprends pas pourquoi je devrais avoir à croire des gens qui ne disent pas la vérité."

Lors de cette interview avec Oprah Winfrey, Meghan Markle a notamment affirmé qu'un premier mariage secret avec Harry avait été célébré dans l'intimité, trois jours avant leurs noces royales du 19 mai 2018. Affirmation depuis fermement démentie par l'archevêque qui les a mariés... L'ex-actrice de 39 ans a également confié avoir été poussée aux larmes par sa belle-soeur Kate Middleton quelques jours avant le mariage. La duchesse de Sussex a dit avoir eu des pensées suicidaires alors qu'elle était enceinte de son fils Archie (né en mai 2019) et que le palais de Kensington n'a pas répondu à ses appels à l'aide. Mais la bombe qui a fait le plus de bruit est sans conteste celle laissant entendre qu'au sein de la Firme, il y aurait eu des "inquiétudes" quant à la couleur de peau du petit Archie avant sa naissance...

"J'ai rencontré la famille royale à plusieurs reprises et je ne pense pas du tout qu'elle soit raciste", Piers Morgan a-t-il commenté. "En fait, le seul membre de la famille royale qui a dû s'excuser publiquement d'être raciste est le prince Harry, qui, il y a quelques années [en 2009], a dû s'excuser après avoir utilisé un terme raciste profondément offensant à propos d'un soldat pakistanais avec lequel il travaillait." Pour l'animateur déchu, le duc et la duchesse de Sussex vont continuer de partager secrets de famille et confidences sur la monarchie puisqu'ils n'auraient plus que ça comme "monnaie" maintenant qu'ils sont simplement des "célébrités" et non plus des membres actifs de la Couronne. Pourtant, ils ont déjà signé de juteux contrats avec Netflix et Spotify, lancé leur fondation Archewell et le prince Harry a même décroché un job dans une start-up !